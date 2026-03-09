Femeia de 26 de ani împrumutase mașina de la o cunoștință, ca să meargă la cumpărături. Când a văzut-o, suspectul s-a luat la ceartă cu ea, în plina stradă.

Apoi, ca să se răzbune, bărbatul a dat-o jos din mașină pe tânără, a luat cheia din contact, s-a urcat el la volan și a plecat cu autoturismul. În urmă, femeia a sunat la 112. Polițiștii l-au prins pe bărbat pe autostrada A3, nu departe de Ploiești.

Le-a fost ușor să îl găsească, pentru că suspectul purta o brățară de monitorizare, în urma unui conflict cu alți bărbați.