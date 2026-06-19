Decizia a fost luată pe motiv că nu există probe care să indice că a săvârşit infracţiunea respectivă, potrivit Tribunalului Bistriţa-Năsăud.

„Achită pe inculpatul M. C. V., (...) studii 10 clase, necăsătorit, fără ocupaţie, (...) fără antecedente penale, (...), trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat (...), deoarece nu există probe că inculpatul a săvârşit infracţiunea", se arată în soluţia pe scurt publicată pe portalul instanţelor de judecată.

Tribunalul a respins, de asemenea, acţiunile civile formulate de urmaşii bărbatului decedat.

Decizia nu este definitivă, ea putând fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Fapta de care era acuzat tânărul s-a petrecut în seara zilei de 1 august 2018, cu două săptămâni înainte ca acesta să împlinească 18 ani.

Potrivit comunicatului de presă transmis la acea dată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, în legătură cu incidentul produs la sediul unei firme de prelucrare a lemnului din comuna Coşbuc, tânărul, pe atunci încă minor, „a avut un incident violent cu o persoană (paznic), care a căzut pe banda transportoare a materialului lemnos, fiind introdusă într-un cuptor în funcţiune", iar victima „a fost abandonată de inculpat şi a decedat prin incinerare".

Bărbatul decedat, în vârstă de 61 de ani, a fost semnalat ca dispărut de către soţie încă din seara de 1 august 2018, iar indiciile adunate de anchetatori au condus înspre tânărul în cauză, care era în probe la firma de prelucrare a lemnului.

Acesta a fost arestat preventiv la data de 3 august 2018, însă a fost pus în libertate 10 zile mai târziu, printr-o decizie a Curţii de Apel Cluj.

După aproape doi ani de la moartea paznicului, procurorii l-au trimis în judecată pe tânăr pentru omor calificat, dosarul fiind înregistrat pe rolul Tribunalul Bistriţa-Năsăud la data de 16 iulie 2020.

Judecata în acest dosar a început după încă un an, în septembrie 2021, iar sentinţa în primă instanţă, respectiv achitarea, a venit la aproape şase ani de la înregistrarea dosarului la Tribunal.