„O femeie de 38 de ani a condus un autoturism pe DN 59A dinspre localitatea Jimbolia spre localitatea Cărpiniş, iar la un moment dat a intrat în coliziune cu un moped pe care se aflau două persoane, respectiv un tânăr de 22 de ani şi un bărbat de 46 de ani. În urma impactului, a rezultat decesul tânărului de 22 de ani, iar bărbatul de 46 de ani a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate", arată o informare de presă a Poliţiei Timiş.

Surse judiciare au declarat, pentru AGERPRES, că mopedul era condus de bărbatul de 46 de ani, care nu avea permis şi consumase alcool.

Atât femeia cât şi bărbatul au fost testaţi cu aparatul etilotest, în cazul bărbatului aparatul indicând o valoare de 0,95 mg/l alcool pur în aer expirat.

Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducere fără permis şi refuz de la prelevarea de mostre biologice.