Un tânăr de 20 de ani din Câmpulung Muscel, reținut după ce a încercat să-i fure telefonul unui adolescent

Un individ de 20 de ani din Câmpulung Muscel a ajuns în spatele gratiilor, după ce a încercat să-i fure telefonul unui adolescent și a devenit agresiv.

Cei doi se cunoșteau. Tânărul l-a chemat pe băiatul de 17 ani la el acasă, iar apoi i-a smuls mobilul.

Avea de gând să-l amaneteze, dar pentru că nu a aflat codul de deblocare a început să-l amenințe pe adolescent și, într-un final, l-a luat la bătaie. Într-un moment de neatenție al agresorului, băiatul a reușit să fugă.

Și-a sunat sora mai mare, care l-a luat și l-a adus acasă în siguranță. A doua zi a depus plângere la poliție, iar individul a fost reținut pentru tâlhărie calificată. Sâmbătă va ajunge în fața magistraților, cu propunere de arestare preventivă.

