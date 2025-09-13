Un tânăr de 20 de ani din Câmpulung Muscel, reținut după ce a încercat să-i fure telefonul unui adolescent

Stiri actuale
13-09-2025 | 08:36
×
Codul embed a fost copiat

Un individ de 20 de ani din Câmpulung Muscel a ajuns în spatele gratiilor, după ce a încercat să-i fure telefonul unui adolescent și a devenit agresiv.

autor
Natașa Paraschiv

Cei doi se cunoșteau. Tânărul l-a chemat pe băiatul de 17 ani la el acasă, iar apoi i-a smuls mobilul.

Avea de gând să-l amaneteze, dar pentru că nu a aflat codul de deblocare a început să-l amenințe pe adolescent și, într-un final, l-a luat la bătaie. Într-un moment de neatenție al agresorului, băiatul a reușit să fugă.

Și-a sunat sora mai mare, care l-a luat și l-a adus acasă în siguranță. A doua zi a depus plângere la poliție, iar individul a fost reținut pentru tâlhărie calificată. Sâmbătă va ajunge în fața magistraților, cu propunere de arestare preventivă.

Un șofer beat și drogat a intrat cu mașina într-un grup de tineri, în Bistrița, apoi a fugit, în urma unui conflict. VIDEO

Sursa: Pro TV

Etichete: furt, telefon, câmpulung muscel, retinut,

Dată publicare: 13-09-2025 07:59

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali i-a salvat viața. Patronul FCSB-ului a plătit tratamentul de 40.000 de euro fără să clipească
Gigi Becali i-a salvat viața. Patronul FCSB-ului a plătit tratamentul de 40.000 de euro fără să clipească
Citește și...
O tânără din Cluj-Napoca nu mai are voie să intre în mall-urile din oraș timp de trei ani
Stiri actuale
O tânără din Cluj-Napoca nu mai are voie să intre în mall-urile din oraș timp de trei ani

Caz neobișnuit în Cluj-Napoca. O tânără de 19 ani, condamnată în primă instanță pentru furt, nu mai are voie să intre în niciun complex comercial din oraș timp de 3 ani.

Tânără de 19 ani din Gorj, acuzată de furt chiar de tatăl ei. Fata i-ar fi luat bani și bijuterii în valoare de 300.000 lei
Stiri Justitie
Tânără de 19 ani din Gorj, acuzată de furt chiar de tatăl ei. Fata i-ar fi luat bani și bijuterii în valoare de 300.000 lei

Un bărbat din judeţul Gorj a depus plângere la Poliţie împotriva fiicei sale, în vârstă de 19 ani, susţinând că aceasta i-a furat bani şi bijuterii în valoare de 300.000 de lei.

Un polițist local din Pitești, arestat pentru furt după ce a sustras bunuri dintr-o sacoșă uitată pe stradă. Ce l-a ademenit
Stiri actuale
Un polițist local din Pitești, arestat pentru furt după ce a sustras bunuri dintr-o sacoșă uitată pe stradă. Ce l-a ademenit

Un polițist local din Pitești a ajuns în arest după ce și-a însușit bani și bunuri dintr-o sacoșă uitată pe stradă de cineva. Acum este cercetat penal și și-a pierdut și locul de muncă.

Recomandări
Aliații se mobilizează. Olanda și Cehia trimit sisteme de apărare anti-aeriană în Polonia, iar Germania și Franța avioane
Stiri externe
Aliații se mobilizează. Olanda și Cehia trimit sisteme de apărare anti-aeriană în Polonia, iar Germania și Franța avioane

Secretarul general al NATO și comandantul suprem al forțelor aliate din Europa au anunțat lansarea operațiunii „Santinela Estică”. Aceasta presupune dislocarea de trupe suplimentare pe flancul estic.

O cincime din toate locuințele construite în România în ultimii ani sunt în București. Prețul mediu: 2.300 euro/mp
Stiri Sociale
O cincime din toate locuințele construite în România în ultimii ani sunt în București. Prețul mediu: 2.300 euro/mp

20% din locuințele construite în ultimii 5 ani în România au fost în București. Mii de blocuri noi au apărut în special în cartierele de la marginea Capitalei.

Ministra Mediului l-a demis pe directorul Administrației Naționale „Apele Române”, după ce a pierdut 300 mil. euro din PNRR
Stiri actuale
Ministra Mediului l-a demis pe directorul Administrației Naționale „Apele Române”, după ce a pierdut 300 mil. euro din PNRR

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, l-a demis, vineri, din funcţie, pe directorul Administraţiei Naţionale "Apele Române", Sorin Lucaci.

Top citite
1 ora de iarna
Shutterstock
Stiri Diverse
Ora de iarnă 2025: Când se schimbă ora și când dăm ceasurile cu o oră înapoi
2 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri Economice
FMI laudă măsurile economice ale Guvernului. Experții recomandă, însă, continuarea reformelor pentru reducerea deficitului
3 copii, evacuare, supravietuire
Shutterstock
Stiri Diverse
Ghid de supraviețuire în caz de război. Sfaturile primite de oamenii din Polonia
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 Septembrie 2025

46:57

Alt Text!
La Măruță
12 Septembrie 2025

01:31:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Septembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28