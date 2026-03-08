"Din primele cercetări efectuate la faţa locului a reieşit că un tânăr, în vârstă de 25 de ani, din localitatea Independenţa, în timp ce conducea un moped neînregistrat pe strada Zorilor din aceeaşi localitate, ajuns la intersecţia cu strada Gării, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de un bărbat în vârstă de 54 de ani, din aceeaşi comună, intrând în coliziune cu acesta. În urma impactului a rezultat decesul conducătorului mopedului, precum şi rănirea unei tinere de 19 ani, din aceeaşi localitate, pasageră pe moped, aceasta fiind transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate", a transmis IPJ Galaţi.

Verificările efectuate în bazele de date ale Poliţiei Române au arătat că tânărul nu deţinea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul