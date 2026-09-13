La volanul mașinii se afla soțul femeii rănite. La un moment dat, o mașină i-a lovit din spate și vehiculul lor a ricoșat în stâlpul de electricitate de pe marginea șoselei. Impactul a fost atât de puternic încât stâlpul s-a prăbușit apoi peste mașina lor.

Numai o minune a făcut ca femeia care stătea pe locul din dreapta să fie rănită doar ușor la braț. Ea a fost transportată la spital unde medicii au constatat că se afla în afara oricărui pericol. Cei doi șoferi au fost testați și niciunul nu consumase alcool înainte de a se urca la volan.

Polițiștii continuă cercetările într-un dosar de vătămare corporală din culpă.