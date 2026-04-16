Şoferul a fost tras pe dreapta pe Drumul Naţional 1, în apropiere de localitatea Oşorhei. Poliţiştii de la rutieră au observat că numere de înmatriculare erau mascate cu bandă izolatoare, aşa încât să nu poată fi citite de sistemele companiei naţionale de drumuri.

Verificările agenţilor au arătat că într-adevăr, şoferul de 42 de ani circula fără rovinietă. În plus, bărbatul nu folosea cartela tahograf, obligatorie pentru monitorizarea timpilor de conducere.

Șmecheria l-a costat scump pe șofer, pentru că a primit o amendă de peste 18 mii de lei. În plus, autoutilitara a fost confiscată, până la intrarea în legalitate, iar certificatul de înmatriculare a fost reținut.