El a precizat că îşi aminteşte doar momentul în care a fost scos din autotren şi urcat în ambulanţă.

"Mi s-a făcut rău, nu am băut, nu sunt drogat, o să se vadă în teste, la poliţie. Mi s-a făcut rău, n-am mai putut controla nici pe mine şi asta a fost situaţia. Deci nu am făcut nimic, n-am făcut nimic intenţionat. Îmi pare rău de ce s-a întâmplat, dar a fost o stare medicală proastă a mea. Deci aia a fost totul", a spus Florin Voicu.

Întrebat cum i s-a părut intervenţia Poliţiei Locale, bărbatul a răspuns: "Acum n-aş vrea să..., nici nu ştiu. Eu nu am văzut..., că eu nu ştiu ce s-a întâmplat şi o să văd".

El a afirmat că ultimul moment de care îşi aduce aminte este acela când a fost scos din autotren şi urcat în ambulanţă.

Şoferul de TIR a mai declarat că are diabet de circa 16 ani, dar că niciodată nu i s-a mai întâmplat să nu se mai poată controla.

"Nu aşa, nu aşa, să nu..., să nu-mi aduc aminte. (...) De vreo şaisprezece ani am diabet. Nu am avut aşa ceva să nu ştiu, să mă duc zeci de metri", a spus acesta.

Conducătorul auto îşi aminteşte că a descărcat marfa la Murfatlar, dar pretinde că nu ştie cum a ajuns cu TIR-ul pe străzile din municipiul Constanţa.

"Nu am manevrat tahograful, nu am manevrat nimic. (...) Da, e foarte rău ce am făcut şi e foarte periculos. Şi o să trebuiască să văd, ori să îmi schimb meseria ... sau nu ştiu. Mi s-a făcut rău la volan, am avut o glicemie foarte mică", a afirmat Florin Voicu.

O cercetare administrativă a fost declanşată la nivelul Poliţiei Locale Constanţa în urma intervenţiei asupra şoferului TIR-ului care a lovit, luni, mai multe autoturisme parcate sau aflate în mers, dar şi un autobuz, după care şi-a continuat deplasarea, oprindu-se într-un brad.

Reprezentanţii Poliţiei Locale Constanţa au prezentat, marţi, modul în care un echipaj al instituţiei a acţionat la faţa locului.

"În jurul orelor 17:30, poliţiştii locali aflaţi în desfăşurarea atribuţiilor de serviciu se aflau în aşteptare la culoarea roşie a semaforului pe Bulevardul Aurel Vlaicu la intersecţie cu Bulevardul Tomis, moment în care au observat în partea dreapta a acestora un ansamblu de vehicule format din cap tractor şi semiremorcă, care a pătruns pe spaţiul verde adiacent părţii carosabile, unde a rupt un stâlp de iluminat şi apoi s-a oprit într-un copac aflat pe marginea drumului. Au coborât din autospeciala de serviciu să verifice starea conducătorului auto, moment în care au fost abordaţi de către un cetăţean (...). din spusele acestuia, ansamblul de vehicule intrase în coliziune cu mai multe autovehicule la aproximativ 1 km distanţă de locul de care acesta se afla la acel moment, refuzând să oprească la insistenţele persoanelor din jur, fapt pentru care acesta a plecat în urmărirea ansamblului de vehicule până când acesta a rămas blocat", se arată într-o informare transmisă de Poliţia Locală.

Conform sursei citate, poliţiştii locali au încercat să dialogheze cu şoferul TIR-ului, solicitându-i acestuia în mod repetat să descuie portiera, să oprească motorul şi să coboare din autovehicul.

"Având în vedere că la numeroasele solicitări ale poliţiştilor locali acesta nu a dat curs, încercând să îşi continue deplasarea şi ţinând cont de aspectele cetăţeanului respectiv, pentru a preveni o tragedie, aceştia au folosit mijloacele din dotare, respectiv tomfa şi spray iritant lacrimogen, cât şi forţa pentru a încerca imobilizarea conducătorului auto", a mai arătat Poliţia Locală.

După aproximativ două minute, la faţa locului s-au prezentat şi echipaje ale Poliţiei Municipiului Constanţa, care, împreună cu poliţiştii locali, au reuşit să pătrundă în cabină, au oprit motorul şi au imobilizat şoferul.

"Luând în considerare toate aceste aspecte, cât şi imagini apărute în mediul online, la nivelul Direcţiei Generale Poliţia Locală Constanţa a fost declanşată o cercetare administrativă, urmând ca la finalizarea acesteia să se dispună după caz măsurile legale în consecinţă", au menţionat reprezentanţii instituţiei.

Poliţiştii au analizat imaginile surprinse pe camerele de supraveghere ale municipiului Constanţa, rezultând că TIR-ul a intrat în oraş în jurul orei 16:23, pe Bulevardul I. C. Brătianu dinspre autostrada Soarelui, şi, continuându-şi deplasarea pe Bulevardul Ferdinand, străzile Mircea cel Bătrân, Primăverii, Soveja, Adamclisi, Dobrilă Eugeniu, a ajuns în punctul final, pe Bulevardul Aurel Vlaicu.

"Precizăm faptul că acest ansamblu nu deţinea autorizaţie pentru a se deplasa pe acest traseu şi, ţinând cont de modul în care acesta şi-a încheiat parcursul, intrând în coliziune cu mai multe autovehicule şi distrugând dotările urbane, apreciem că a existat un real pericol pentru populaţie, iar dacă acesta nu ar fi fost imobilizat, urmările ar fi putut fi catastrofale. Totodată, acesta a fost sancţionat cu 4.000 lei", a mai informat Poliţia Locală Constanţa.

Şoferul TIR-ului a fost externat marţi, de la Spitalul Judeţean.

Conform Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Constanţa, când a fost preluat de cadrele medicale, şoferul TIR-ului era "confuz".

Două persoane au fost transportate la spital, iar alte şase au fost asistate medical la faţa locului, după ce un TIR a acroşat, luni după-amiază, mai multe autoturisme şi un autobuz în municipiul Constanţa, iar apoi a lovit un stâlp şi s-a oprit într-un brad.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa, şoferul TIR-ului are 49 de ani şi este din Oradea.