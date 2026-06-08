Șoferul de camion, un barbat de 49 de ani din Oradea, a condus haotic, aproximativ 2 kilometri, și a avariat peste 10 masini. Două persoane au fost ranite, si au ajuns la spital, iar patru au primit ingrijiri la fata locului.

"Din primele informaţii a reieşit faptul că un bărbat de 49 de ani, din Oradea, ar fi condus un ansamblu format din cap tractor şi semiremorcă pe strada Dispensarului din municipiul Constanţa, iar la un moment dat, din cauze ce urmează a fi stabilite ulterior, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei şi ar fi acroşat mai multe autovehicule care se aflau atât parcate, cât şi în mers, după care şi-a continuat deplasarea pe bulevardul Aurel Vlaicu, către bulevardul Tomis, unde a intrat în coliziune cu un scuar, cu un stâlp şi un copac", se arată într-un comunicat transmis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa.

Potrivit Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Constanţa, la faţa locului s-au deplasat trei ambulanţe ale SAJ şi alte trei echipaje SMURD.

"Două victime cu politraume minore au fost transportate la spital pentru investigaţii suplimentare, alte şase persoane - asistate medical la faţa locului, refuzând să fie transportate la spital", au mai spus reprezentanţii SAJ Constanţa.

Conform Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) "Dobrogea", persoanele transportate la spital sunt un adult şi un minor.

Cercetările poliţiştilor la faţa locului sunt în derulare.