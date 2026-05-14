Un şofer de microbuz şcolar din Dâmboviţa a înghesuit în maşină un număr de copii aproape dublu. Ce amendă a primit. VIDEO

În imaginile postate pe TikTok şi însoţiite de mesajul ”Directorul şi secretara şcolii încarcă 31 de copii într-un microbuz de 16 locuri” se vede cum mai mulţi adulţi îi organizează pe copii, cu ghiozdanele în spate şi de vârste diferite, în aşa fel încât să încapă cât mai mulţi într-un microbuz galben pe care scrie ”Transport copii”.

La doar câteva ore după ce filmul a apărut online, poliţiştii au declanşat verificări şi l-au identificat pe şofer.

”La data de 14 mai a.c., poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Găeşti s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, la data de 13 mai a.c., în jurul orei 12:00, un bărbat, de 49 de ani, ar fi transportat pe raza comunei Hulubeşti, cu un microbuz şcolar, circa 30 de elevi ai unei unităţi de învăţământ din comună, depăşind astfel numărul maxim de locuri menţionat în certificatul de înmatriculare al vehiculului”, informează oficialii Poliţiei judeţului Dâmboviţa.

Potrivit acestora, şoferul microbuzului a fost amendat cu 6.000 de lei.