Un şofer de microbuz şcolar din Dâmboviţa a înghesuit în maşină un număr de copii aproape dublu. Ce amendă a primit. VIDEO

Un şofer de microbuz şcolar din judeţul Dâmboviţa a fost amendat cu 6.000 de lei de către poliţişti după ce a înghesuit în maşina cu care transportă elevi un număr de copii aproape dublu faţă de capacitatea vehiculului.

autor
Claudia Alionescu

Poliţia s-a autoseziat după ce imaginile cu copiii înghesuiţi în maşină au fost publicate online.

@user432652427

În imaginile postate pe TikTok şi însoţiite de mesajul ”Directorul şi secretara şcolii încarcă 31 de copii într-un microbuz de 16 locuri” se vede cum mai mulţi adulţi îi organizează pe copii, cu ghiozdanele în spate şi de vârste diferite, în aşa fel încât să încapă cât mai mulţi într-un microbuz galben pe care scrie ”Transport copii”.

La doar câteva ore după ce filmul a apărut online, poliţiştii au declanşat verificări şi l-au identificat pe şofer.

”La data de 14 mai a.c., poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Găeşti s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, la data de 13 mai a.c., în jurul orei 12:00, un bărbat, de 49 de ani, ar fi transportat pe raza comunei Hulubeşti, cu un microbuz şcolar, circa 30 de elevi ai unei unităţi de învăţământ din comună, depăşind astfel numărul maxim de locuri menţionat în certificatul de înmatriculare al vehiculului”, informează oficialii Poliţiei judeţului Dâmboviţa. 

Potrivit acestora, şoferul microbuzului a fost amendat cu 6.000 de lei.

Doi copii căzuți într-un lac din Chitila. Unul e conștient, pentru al doilea au început să se aplice măsuri de resuscitare

Pompieri şi scafandri intervin, joi după-amiază, pentru salvarea a doi copii care ar fi căzut într-un lac din Chitila, judeţul Ilfov. 
Noi imagini cu Alex când a fost găsit de salvamontiști în pădure, deshidratat. VIDEO

Alex, băiețelul de 5 ani care a rezistat două nopți singur, în pădure, rămâne în spital pentru câteva zile, ca să se refacă după suferința prin care a trecut.
Sebastian Vieru, cel care i-ar fi adus pentru prima dată în România pe frații Tate, prins la volan cu permisul suspendat

Organizatorul galelor de lupte în cușcă Sebastian Vieru s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins la volan în Sinaia, deși are permisul de conducere suspendat.

DIICOT a destructurat o grupare care vindea false „suplimente-minune”. Prejudiciu de milioane de euro. FOTO&VIDEO

Polițiștii și procurorii DIICOT au destructurat o grupare internațională care vindea false „suplimente alimentare” unor clienți din mai multe țări europene.

Băiatul găsit după două nopți în pădure, în Sibiu, are pneumonie și a fost mușcat de căpușe. Ce spun medicii despre Alex

Ioana Mătăcuţă, purtător de cuvânt al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, a explicat în ce stare se află copilul de 5 ani găsit într-o pădure din apropierea localităţii Sebeşu de Jos, după aproape două zile de căutări.

Trump, primit cu mare fast de Xi Jinping. Președintele Chinei i-a transmis rapid un avertisment brutal liderului SUA | FOTO

Întreaga lume este cu ochii pe Beijing în aceste ore. Donald Trump s-a întâlnit cu omologul său chinez Xi Jinping, într-un summit crucial pentru relația dintre cele mai mari economii ale lumii. 

