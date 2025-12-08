Un șofer a fost prins de polițiști în timp ce conducea cu 201 km/h pe A2. El a ieșit pozitiv și la consumul de droguri

Un bărbat a fost prins de poliţişti rutieri când conducea cu o viteză de 201 kilometri pe oră, pe autostrada A2. Ulterior, aparatul DrugTest şi analizele toxicologice au indicat că el era drogat.

Bărbatul a fost amendat cu 4.050 de lei şi a rămas fără permis pentru patru luni.

Poliţia Română a anunţat, luni, că poliţiştii Brigăzii Autostrăzi din Poliţia Română au surprins cu aparatul radar, pe autostrada A2, un bărbat care circula cu 201 km/h, depăşind astfel regimul legal de viteză cu 71 km/h.

Șoferul s-a ales cu permisul suspendat și cu amendă

El a fost sancţionat cu amendă contravenţională, în valoare de 4.050 de lei, precum şi cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 120 de zile.

Totodată, bărbatul a fost testat cu aparatul DrugTest, rezultatul indicând posibila prezenţă a unei substanţe psihoactive în organism. Astfel, el a fost dus la o unitate medicală, în vederea prelevării de mostre biologice, prezenţa substanţei psihoactive fiind confirmată de buletinul de analiză toxicologică.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













