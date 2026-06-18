Sacul de plastic a atras atenția pentru că purta un bilet pe care scria mare "în atenția Poliției Bascov", care activează în zonă. Anchetatorii încearcă să-l găsească acum pe cel care a lăsat coletul.

Imediat după ce s-a dat alarma, locul a fost izolat, iar circulația pe drumul național 73 - restricționată. Locatarii blocului lângă care se afla pachetul au fost evacuați. La fel și cei din magazinele de la parter.

Polițiștii de la serviciul de operațiuni speciale au desfăcut sacul după ce au luat măsuri de siguranță.

Agent șef principal Florin Popa, purtătorul de cuvânt al IPJ Argeș: Conținea mai multe documente, mai multe obiecte, precum și un telefon mobil.

Dispozitivul electronic i-a făcut pe polițisti să solicite Brigada Antiteroristă de la SRI. Specialiștii s-au asigurat ca aparatul nu prezintă vreun pericol și au permis continuarea cercetărilor.

În sac au mai fost găsite pungi, gumă, pixuri, cabluri de alimentare, un recipient pentru mir și o ștampilă. Surse apropiate anchetei spun că unul dintre înscrisuri poartă numele unui bărbat aflat în vizorul serviciului pentru investigații criminale.

Primele cercetări nu au putut determina însă ce a vrut să transmită persoana care a lăsat sacul acolo. Polițiștii au cerut imagini de pe camerele de supraveghere din zonă și încearcă să dea de urma suspectului.