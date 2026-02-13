Se vede cel mai bine în cazul celor care rămân fără permis și sunt puși să demonstreze din nou că știu legislația. Iar rezultatul este surprinzător: un român din 3 pică testul prima dată.

În trafic, pentru unii șoferi, regulile de circulație par mai degrabă recomandări și mai puțin... obligații. Zilnic, la Brigada Rutieră București, zeci de șoferi cu permisul suspendat pentru diferite abateri încearcă să obțină reducerea perioadei în care nu au voie să conducă.

Pentru acest lucru, trebuie să îndeplinească anumite condiții:

să dețină permisul de cel puțin un an, să achite amenda care a dus la suspendare

și să răspundă corect la cel puțin 13 întrebări din testul de verificare a regulilor de circulație.

Faptul că mulți nu știu să conducă o confirmă și cifrele. Anul trecut, în București, din cei aproape 13 mii de șoferi înscriși la acest test, peste 4.000 nu l-au luat.

Claudiu Costea - purtător de cuvânt Brigada Rutieră București: „Titularul permisului de conducere o poate face în primele 2/3 din perioada de suspendare, adică în primele 20 de zile, 40 sau 60 de zile. Testul se poate susține la orice serviciu rutier din țară.”

Pe de altă parte, dacă pică testul, șoferul nu pierde nimic. Rămâne cu suspendarea inițială a permisului.

Există însă și situații în care șoferii nu vor beneficia de reducerea perioadei de suspendare. Și vorbim aici de cei care au acumulat pentru a doua oară cel puțin 15 puncte de penalizare în decurs de 12 luni, dar și de cei sancționați pentru abateri grave – cum ar fi conducerea sub influența alcoolului, depășirea vitezei legale cu peste 70 km/h ori pentru că au întors pe autostradă.