Bărbatul se deplasa pe jos pe ruta Ucraina-România când a fost oprit pentru control în baza unei analize de risc.

Echipa comună formată din vameși și polițiști de frontieră a procedat la verificarea amănunțită a persoanei și a bagajelor. În urma controlului, banii au fost găsiți ascunși în căptușeala unei genți de mână și în buzunarul exterior al unei borsete. Suma nu fusese declarată conform prevederilor legale privind introducerea numerarului în țară.

Întreaga sumă a fost reținută în vederea continuării cercetărilor, iar ucraineanul a fost sancționat contravențional cu amendă de 3.000 de lei.

Autoritatea Vamală Română reamintește că persoanele care introduc sau scot din țară sume mai mari de 10.000 de euro au obligația declarării la autoritățile competente. Nerespectarea acestei obligații atrage sancțiuni contravenționale și confiscarea sumelor nedeclarate.

Instituția anunță că va continua în perioada următoare acțiunile de verificare în cooperare cu Poliția de Frontieră Română, pentru protejarea intereselor financiare ale statului și asigurarea unui control eficient la frontiera externă a Uniunii Europene.