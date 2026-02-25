Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală au reţinut, marţi, doi tineri de 23 şi 24 de ani, cercetaţi pentru trafic de minori, trafic de persoane şi proxenetism, informează DIICOT.

Probele administrate au indicat că, începând din aprilie 2023, un agent al poliţiei de Frontieră, în vârstă de 24 de ani, profitând de vulnerabilitatea unei minore de 17 ani, a minţit-o că o iubeşte şi că se va căsători cu ea, însă în realitate a racolat-o pentru a o exploata sexual.

Astfel, în intervalul iulie 2024 – octombrie 2025, poliţistul a transportat-o pe adolescentă în Elveţia şi Germania, a adăpostit-o în diferite apartamente închiriate în regim hotelier, dar şi în localuri, unde a determinat-o să practice prostituţia, înlesnind-i această activitate.

Tânăra era bătută şi manipulată psihic

Potrivit anchetatorilor, victima a fost agresată fizic şi manipulată psihic, sumele provenite din prostituţie fiind însuşite în cea mai mare parte de către agent.

„Din cercetările efectuate a rezultat şi faptul că, în aceeaşi perioadă de timp, un alt inculpat, în vârstă de 23 de ani, a recrutat şi determinat o persoană vătămată să practice prostituţia în folosul său, victima fiind transportată şi adăpostită tot pe teritoriul Elveţiei şi Germaniei. În acest context, acelaşi inculpat a înlesnit practicarea prostituţiei atât acestei victime, cât şi a altor două persoane vătămate obţinând astfel importante sume de bani”, precizează DIICOT.

Sursa citată precizează că marţi au fost făcute patru percheziţii domiciliare în judeţului Mehedinţi, fiind găsite şi ridicate înscrisuri, dispozitive de stocare a datelor, bijuterii, diferite cantităţi de substanţe vegetale şi pulverulente, aflate în curs de expertizare, un grinder, precum şi alte mijloace de probă.

Miercuri, 25 februarie, a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti cu propunerea de arestare preventivă a inculpaţilor, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activităţile judiciare sunt realizate împreună cu poliţişti din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate - Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Mehedinţi şi jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei „Vlad Ţepeş” şi Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Mehedinţi.