În paralel, au fost și razii ale Brigăzii Rutiere. Acțiunea urmărește menținerea ordinii și siguranței publice, au anunțat autoritățile.

Un bărbat a fost găsit de polițiști pe o alee întunecată din Centrul Vechi al Capitalei. După verificarea corporală, a fost dus la secție. Oamenii legii au verificat, pe rând, și alți oameni ai străzii pe care i-au găsit în zonă.

Polițist: „Ai ceva la tine?”

Bărbat: „Da, am un cuțit!”

Polițist: Unde e?

Bărbat: „Aici! Am un cuțit de șaorma.”

Polițiștii au mai găsit asupra lui și un dispozitiv pentru mărunțirea canabisului.

Bărbatul a fost dus la secție încătușat.

Crina Eșanu, purtător de cuvânt al Poliției Capitalei: „Au acționat pentru menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică la nivelul municipiului București. S-a acționat în mai multe puncte de interes, iar unul dintre acestea este Centrul Vechi al Capitalei, mai multe persoane au fost legitimate și au fost aplicate sancțiuni pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. De asemenea, DGASPC a oferit alternative persoanelor fără adăpost, unele dintre acestea fiind conduse la centre sociale.”

Astfel de controale vor avea loc și în perioada următoare, anunță autoritățile.