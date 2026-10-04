Unii turiști au preferat însă plaja și s-au bucurat din plin de soarele blând al toamnei.

Turiștii s-au bucurat de soare

Faleza Cazinoului din Constanța a fost animată ca într-o zi de vară. Aproape de ora prânzului, soarele a devenit cu adevărat generos.

Femeie: „Foarte frumos. O zi nemaipomenită. Venim din București. Am vrut să văd Cazinoul, îmi place foarte mult. Ne-am îmbrăcat un pic mai gros că dimineață e mai răcoare, dar acum e superb."

Femeie: „Mă bucur nespus că este o vară prelungită. E 33 august chiar, așa se resimte și profităm din plin de vremea asta frumoasă, ne relaxăm."

Femeie: „Luciul apei este întotdeauna fabulos pentru noi. Sunteți norocoși pentru că sunteți din Constanța. Noi suntem din Prahova, așa că ducem dorul mării."

Femeie: „Am ieșit cu familia să ne plimbăm. Îl sărbătorim pe cel mic astăzi și am zis să ieșim să ne bucurăm de plimbare."

Corespondent PROTV: „Litoralul se bucură astăzi de mult soare și de temperaturi de peste 20 de grade Celsius. Așa că mulți oameni au venit pe Faleza Cazinoului pentru o plimbare, au făcut fotografii și s-au oprit preț de câteva minute să admire marea."

Turiștii au intrat în apa rece

Pe unii turiști i-am găsit la plajă. S-au plimbat pe țărm și s-au bucurat de sunetul valurilor.

Femeie: „Noi venim de la Tulcea și am zis hai să mergem la mare că acolo era mai frig și aici am găsit mai cald."

Cei mai curajoși s-au încumetat să intre în apa de 18 grade Celsius.

Fată: „Sunt din Franța, din Normandia. Este foarte rece. Am vrut să fac o ultimă baie acum, la sfârșitul verii."

Restaurantele s-au umplut la prânz

La orele prânzului, s-au umplut restaurantele pescărești. Meniul este bogat, așa că turiștii au avut de unde alege.

Matei Datcu, proprietar restaurant: „Acum sunt turiști de weekend. Și ei se uită la vreme. Cum e frumos, vin pe litoral."

Cel mai căutat preparat a fost borșul de pește, la 30 de lei porția.

Alexandru Muntean, managerul unui restaurant pescăresc: „Platourile pentru sharing, la noi în locație, sunt în jur de 200 de lei. Aici regăsim începând de la icre, chifteluțe, cârnați din pește. Acestea sunt și cele mai comandate produse, imediat după borșul pescăresc care e nelipsit de pe mesele clienților."

Vremea va fi la fel de frumoasă astăzi pe litoral, cu o maximă de 21 de grade Celsius.