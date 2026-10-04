S-au reunit la un târg, la Iași, unde clienții nu s-au lăsat așteptați. Au fost atrași nu doar de arome, ci și de figurine - statuete, poșete sau icoane din ciocolată.

Ciocolatierii creează forme inedite

Creațiile din ciocolată ispitesc vizitatorii cu aromele și formele deosebite. Această artistă din județul Iași a sculptat o minicatedrală și icoana Sfintei Parascheva, al cărei pelerinaj începe în câteva zile.

Dalya Păduraru, ciocolatier: „Povestea mea despre această bisericuță este datorită copiilor mei, care și-au dorit să creez o bisericuță în numele Cuvioasei Parascheva, căreia îi poartă numele, Paraschiv și Paraschiva, gemeni, pentru mine este mai mult decât o ofrandă.”

Reporter: „Nu e de vânzare?”

Dalya Păduraru: „Nu, pentru că, dacă ar fi, ar fi foarte scumpă, pentru că conține 25 kg de ciocolată veritabilă.”

Aceste figurine, flori și gentuțe sunt însă de vânzare. Ciocolata premium, folosită de artizani, are o textură foarte fină.

Octavian Petruț, producător: „Din cauza frecării pietrelor, se produce căldură, astfel că untul de cacao se topește și ea devine un sirop de ciocolată. Trei zile măcinăm la moară cu pietre. Până ajunge între 15-20 de microni, asta e finețea la care ciocolata e foarte fină.”

Producătorii folosesc ciocolată fină

Pentru a face o ciocolată desăvârșită, acest tânăr din Botoșani s-a specializat în Franța, la celebra școală École Ducasse. A renunțat la serviciul din IT, pentru a urma pasiunea.

Reporter: „Mănânci zilnic ciocolată?”

Dan Atuduroai, maestru ciocolatier: „Mănânc zilnic, da. 2 pătrățele de ciocolată neagră dimineața, două praline la amiază și o pralină chiar seara înainte de culcare.”

Reporter: „Asta e rețeta fericirii?”

Dan Atuduroai, maestru ciocolatier: „Fericirii mele, da.”

Femeie: „Delicioase, foarte bune, e o aromă deosebită.”

Femeie: „Mi-au plăcut foarte mult. Sunt foarte bune.”

Femeie: „Preferata mea este cea cu mango, e în formă de fagure acolo și ursuleții îmi plac. Este o ciocolată de calitate.”

Femeie: „Este minunat să vezi atâtea tipuri de ciocolată și atâtea sortimente din care să alegi.”

Românii consumă mai multă ciocolată

Consumul mediu de ciocolată în România a crescut constant în ultimii ani, până la 2,36 de kg în 2025, dar tot este sub media europeană - 7 kg de persoană pe an.

Adina Istrate, organizator festival: „Deja am devenit o țară de cunoscători care vrem mai puțin, dar mai bun. Vrem ciocolată mult mai bună, rafinată calitativ, știm să căutăm ciocolata eco, cea cu sursă trasabilă din plantații ecologice.”

Târgul are loc și duminică la Iași. Un bilet de intrare costă 15 lei, iar în interior pot fi degustate mai multe sortimente.