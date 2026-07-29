De joi, vestul intră sub un cod galben, care va cuprinde toată România. Sunt anunțate 40 de grade la umbră și nopți tropicale.

Valul de căldură este adus de o masă de aer tropical care vine din nordul Africii. Meteorologii vorbesc despre un blocaj atmosferic de tip Omega. La altitudine, curenții de aer formează o configurație asemănătoare literei grecești Ω. În centrul acesteia se află o zonă de presiune ridicată, care acționează ca un capac și nu lasă aerul rece să pătrundă, astfel căldura rămâne deasupra aceleiași regiuni mai multe zile, chiar săptămâni, iar temperaturile continuă să crească.

De joi, valul de căldură se intensifică de la o zi la alta. La început, cele mai afectate zone vor fi Banatul și Crișana, acolo unde avem în vigoare și un cod galben, însă până la sfârșitul săptămânii canicula va cuprinde aproape toate regiunile și vom ajunge până la valori de 39-40 de grade Celsius la umbră, în weekend. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.

Nici nopțile nu vor aduce prea multă răcoare, cu minime de 20 de grade, chiar 22 și 24 în partea de vest. Sunt valori de nopți tropicale, în care temperatura aerului nu scade, iar căldura se acumulează de la o zi la alta. Meteorologii spun că avertizările vor fi actualizate pe măsură ce valul de căldură se va intensifica. De altfel, estimările lor arată că săptămâna viitoare canicula va fi și mai greu de suportat.

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