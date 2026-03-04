Bolnave și slăbite, animalele abia mai pot merge pe dealurile încă înghețate din zona orașului Comarnic.

Poliția a amendat de trei ori societatea care le deține, dar situația nu s-a schimbat. Iar autoritățile nu se gândesc să preia aceste animale, deși sunt în pericol de moarte.

Slabi și murdari, acești bivoli cutreieră dealurile după apă și hrană, alături de zeci de cai. Au ajuns acum pe terenul unui bărbat din Comarnic.

Localnic: „Sunt aproximativ 150 de animale în această situație. Pentru aceste animale se încasează foarte mulți bani de la APIA. Acest individ are aproape 700 de hectare de teren concesionat de la primăria Comarnic.”

La ferma de bivoli, aflată câțiva kilometri mai sus, vine rar un îngrijitor.

Reporter: „Vi se par îngrijite?”

Îngrijitor: „Doamnă, asta e condiția, eu ce să zic? Acum, în primăvară, au mai slăbit.”

Localnicii se plâng că bietele animale flămânde, lăsate libere de la ferma unui așa-zis crescător, le-au distrus grădinile în căutare de hrană.

Localnic: „După mâncare, sigur că da, pentru că nu au, deci nu e numai la mine.”

Cel care deține ferma de bivoli a fost amendat de poliție de mai multe ori, inclusiv pentru că trei cai lăsați liberi au fost loviți de tren. Doar în această lună a primit trei sancțiuni.

Cătălina Mocanu, purtătorul de cuvânt al IJP Prahova: „Valoarea totală a amenzilor fiind de 24.500 de lei.”

Proprietarul nu a putut fi contactat pentru a-și exprima un punct de vedere, însă la unul dintre telefoane răspunde un bărbat care susține că nu mai lucrează la fermă.

Și Direcția Sanitar-Veterinară Prahova a dat amenzi, în trecut, la aceeași societate comercială, iar acum a fost sesizată să facă un nou control.

Directorul instituției nu pare însă impresionat de imagini.

George Straulat, director DSVSA Prahova: „Bivolul este un animal semisălbatic, adică nu poate să arate ca o vacă grasă. Sunt mai urâți și mai slăbănogi. Acum să vedem ale cui sunt animalele, adică după crotalii.”

Deocamdată, în ciuda multor sesizări, autoritățile nu și-au pus problema să preia aceste animale aflate în pericol.