Măsura vizează circa 7.000 de contribuabili, persoane fizice şi juridice, a precizat instituția într-o postare pe Facebook.

Decizia, adoptată în baza Codului de Procedură Fiscală, presupune ştergerea creanţelor existente în sold la 31 decembrie 2025 care nu depăşesc plafonul legal de 40 de lei. Potrivit municipalităţii, recuperarea acestor sume ar genera costuri administrative superioare valorii efective a debitelor, însăşi scopul măsurii fiind simplificarea activităţii administrative.

Beneficiarii sunt 5.879 de persoane fizice, cu o datorie cumulată de 25.573 lei, şi 1.096 de persoane juridice, care datorează în total 8.324 lei.

„În ședința din 29 ianuarie, Consiliul Local al Municipiului Oradea a aprobat anularea datoriilor restante mai mici sau egale cu 40 de lei, existente în sold la data de 31 decembrie 2025, datorate de persoane fizice și juridice.

📌 Măsura este aplicată în baza Codului de Procedură Fiscală și are ca scop simplificarea activității administrative și reducerea costurilor generate de recuperarea unor sume foarte mici.

👥 Cine beneficiază de această măsură?

5.879 persoane fizice, pentru un total de 25.573 lei

1.096 persoane juridice, pentru un total de 8.324 lei

Sumele anulate sunt sub plafonul legal de 40 de lei și, prin recuperarea lor, ar genera costuri administrative mai mari decât valoarea efectivă” arată Consiliul Local Oradea în postare.

