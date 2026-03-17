Motivul crimei este deocamdată necunoscut. Înainte de conflict, cei doi petrecuseră la un grătar, acasă la tatăl adolescentului.

Totul s-a petrecut în comuna Averești. Victima se întorsese în sat de câteva zile, din Germania, unde muncea. Luni seara, bărbatul de 24 de ani a fost invitat acasă la tatăl adolescentului la un grătar. După câteva ore petrecute împreună, băiatul și victima au plecat spre magazinul din sat, la cumpărături.

Tatăl copilului a văzut apoi că cei doi nu se mai întorceau și a plecat să îi caute. A găsit-o pe victimă într-un șanț, la 50 de metri de casa lui.

Vecin: „Am văzut când au văzut mașinile la vale, SMURD-ul, toate, au stat până dimineața la 4. Nu am știut la ce au venit. Mai avea prostii făcute, dar crimă, nu”.

Victima avea urme de arsuri și leziuni la față. Suspectul a fugit spre mama sa, care locuiește în alt sat. S-a oprit întâi la o vecină.

Vecină: „A venit să îi trag în cărți dacă se duce la pușcărie, că a omorât un om”.

Băiatul a fost prins repede de polițiști. Tatăl său a povestit că, la grătar, adolescentul se certase cu victima, fără să se fi ajuns la violențe.

Mama suspectului: „Aproape în fiecare zi mergea la tatăl lui, cu tatăl se înțelegea bine, cu mine nu prea. A creat multe probleme. Dar în ultimii 2 ani, s-a potolit. Acum nu știu ce s-a întâmplat, de la ce și cum”.

Băiatul este audiat acum de anchetatori, pentru a se afla motivul crimei.