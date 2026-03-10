”Ministerul Apărării Naţionale anunţă, cu profundă tristeţe, decesul căpitanului Palferenţ Octavian, în vârstă de 30 de ani, militar al Bazei 71 Aeriană «General Emanoil Ionescu», survenit marţi, 10 martie, în jurul orei 17:30, în incinta Bazei 86 Aeriană «Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniţă», unde se afla în misiune. Potrivit datelor preliminare, ofiţerul a intervenit pentru salvarea unui câine căzut într-un bazin de apă din incinta unităţii. Militarul a fost scos din apă de un coleg aflat în apropiere, fiind iniţiate imediat manevrele de prim-ajutor de către personalul bazei, până la sosirea echipajului Serviciului de Urgenţă”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Forţele Aeriene Române.

În pofida eforturilor depuse, viaţa acestuia nu a mai putut fi salvată. Căpitanul Palferenţ Octavian era căsătorit şi nu avea copii.

Cazul este cercetat de organele judiciare competente, pentru clarificarea tuturor circumstanţelor producerii acestui eveniment.

”Conducerea Ministerului Apărării Naţionale, Statul Major al Forţelor Aeriene şi personalul unităţilor militare implicate îşi exprimă profundul regret pentru pierderea suferită şi transmit sincere condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, transmite sursa citată.