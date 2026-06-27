Pe cei 4,47 kilometri ai tronsonului se desfășoară în prezent ultimele intervenții din șantier, respectiv montarea unor tuburi pentru scurgerea apelor și aplicarea stratului de protecție anticorozivă pe elementele de beton ale suprastructurii podului peste Lacul Cernica. Această structură, cu o lungime de 1,3 kilometri, este considerată cea mai complexă de pe întregul lot.

„Stadiul fizic a ajuns la aproape 99%, iar în șantier lucrează 100 de muncitori și 11 utilaje”, a transmis Cristian Pistol, Directorul General al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Legătură strategică cu A2

Acest lot va asigura conexiunea cu autostrada A2 (București-Constanța). Pentru a putea fi deschisă circulația însă, trebuie finalizate lucrările de pe lotul 3 (Afumați - Pantelimon), în lipsa căruia lotul 4 nu are descărcare.

Valoarea contractului este de 312,63 milioane lei (fără TVA), iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021-2027.