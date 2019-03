Un lider european cere ca Alianţa USR PLUS să poată participa la europarlamentare

Preşedintele Alianţei Liberalilor şi Democraţilor Europeni (ALDE), Hans van Baalen, a postat vineri pe Twitter un mesaj privind decizia BEC de respingere a cererii de înscriere a Alianței 2020 USR PLUS pentru alegerile europarlamentare.

"România nu ar trebui să facă imposibil din motive birocratice pentru partidele politice să formeze liste comune, cum s-a întâmplat cu USR-Plus. USR-Plus trebuie să poată participa la alegerile europarlamentare!", a scris politicianul olandez.

Romania should not make it impossible that political parties form a common list such as is the case with USR-Plus because of bureaucratic redtape. USR-Plus should be allowed to participate in the coming European elections! https://t.co/Qb2JsFcs45 pic.twitter.com/3EJLtSsj8j