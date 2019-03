Nicușor Dan: "Am găsit soluţia pentru a contrasemna în mod legal protocolul USR-PLUS"

Nicuşor Dan susţine că a găsit o soluţie care i-ar permite să contrasemneze în mod legal protocolul Alianţei USR-PLUS, astfel încât să fie admisă contestaţia la decizia Biroului Electoral Central (BEC) de a nu permite înregistrarea alianţei.

"Am găsit, împreună cu echipa juridică (aceeaşi din 2016), soluţia care să îmi permită să contrasemnez în mod legal protocolul Alianţei USR PLUS. Nu garantez că, în urma semnăturii mele pe protocol, contestaţia Alianţei USR PLUS va fi admisă, scrie Agerpres.

Fac însă tot ce ţine de mine, în situaţia dată, ca o opţiune electorală îmbrăţişată de o parte a populaţiei, să poată fi prezentă pe buletinele de vot în 26 mai", a scris Dan joi seară într-o postare pe Facebook, fără a menţiona însă în ce constă soluţia respectivă.

El a precizat într-o postare anterioară că a plecat din USR prin demisia semnată la 1 iunie 2017. "Din acel moment nu am mai avut vreo responsabilitate în numele USR, cu atât mai puţin responsabilitatea de a opera modificări în Registrul Partidelor în numele USR", a adăugat Nicuşor Dan.

Biroul Electoral Central a publicat joi decizia prin care a respins protocolul de constituire a alianţei electorale "Alianţa 2020 USR PLUS", motivul invocat fiind că cererea de admitere a protocolului a fost formulată de Dan Barna şi Dacian Cioloş, care nu au calitatea de reprezentanţi ai USR şi, respectiv, PLUS.

BEC a analizat cererea de admitere a protocolului de constituire a alianţei electorale dintre Partidul Uniunea Salvaţi România (USR) şi Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate (PLUS) cu denumirea "Alianţa 2020 USR PLUS", formulată de USR reprezentat de Dan Barna şi de PLUS reprezentat de Dacian Cioloş, înregistrată pe 3 martie şi a constatat că, potrivit menţiunilor înscrise în poziţia nr. 125 din Registrul partidelor politice, preşedinte al USR este Nicuşor Dan, acesta fiind cel în drept să reprezinte USR, iar cererea de admitere a protocolului de constituire a alianţei electorale a fost formulată de Dan Barna, care nu are calitatea de reprezentant al USR, se precizează pe site-ul BEC.

În cazul PLUS, BEC susţine că, potrivit menţiunilor înscrise la poziţia 181 din Registrul partidelor politice, preşedinte este Raluca Daneş, aceasta fiind cea în drept să reprezinte partidul, iar cererea de admitere a protocolului de constituire a alianţei electorale a fost formulată de Dacian Cioloş, care nu are calitatea de reprezentant al PLUS.

BEC a decis respingerea protocolului de constituire a alianţei electorale precizând că există drept de contestaţie de către semnatarii protocolului la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în 24 de ore de la data afişării. Cele două formaţiuni au anunţat că vor contesta decizia la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

