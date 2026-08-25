Iar vântul puternic și vegetația uscată alimentează focarele.

Cu lopeți, hârlețe și alte unelte, peste 60 de săteni din comuna Mărișel și din vecinătate au răspuns apelului făcut de primărie și au sărit să stingă incendiul. Dacă focul nu este oprit, casele lor sunt în pericol.

Corespondent ȘtirileProTV: În zonele unde pământul fumegă, focul arde mocnit la nivelul solului. Puteți vedea, este vorba despre pante abrupte și din această cauză intervenția autorităților este una dificilă.

Oamenii se tem pentru gospodăriile lor și pentru mănăstirea din apropiere.

Nicolae Ghic, viceprimarul comunei Mărișel: Distanța până la mănăstire e 1 km jumătate de unde suntem noi acum, la oamenii de la munte iarăși vreun km, 3, 4 km până la sat. În cazul unui vânt puternic aici se poate reaprinde într-o oră, două.

Localnic: Au venit cam majoritatea băieților din sat care au putut, trebuie să venim că e pădurea noastră, de aici respirăm aer curat.

Au intervenit elicopterele Black Hawk

Dezastrul a început în urmă cu aproape o lună. Atunci, zona a fost lovită de furtuni violente, iar descărcările electrice au aprins primele focare în adâncul pădurii.

În această zonă totul a ars cu flăcără deschisă și a distrus brazii. Chiar dacă focul aici a fost stins, puteți vedea și dumneavoastră cum în timp real din cauza vântului focarele se reaprind.

Pentru că forțele de la sol au fost depășite de violența focului, un elicopter Black Hawk bombardează acum masiv crestele cu tone de apă.