Fostul poliţist, de 41 de ani, era anchetat sub control judiciar, pentru luare de mită. Din acest motiv, a demisionat din poliţie în primăvara acestui an.

Totuşi, a continuat să se folosească ilegal de uniforma care îi rămăsese. Mai precis, a mers în judeţul învecinat - la Bihor - şi a pretins că este agent la rutieră.

Cum păcălea șoferii

La finalul lunii trecut a oprit pe DN1, doi şoferi, cărora le-ar fi spus că au comis abateri grave.

Ca să fie cât mai credibil, ar fi pretins inclusiv că radarul a surprins neregulile. Și le-ar fi explicat conducătorilor auto că își pot păstra permisul, dacă achită, pe loc, jumătate din valoarea amenzilor.

În acest mod, a primit de la o femeie din Elveția 2200 de lei, şi de la un şofer român 2.300 de lei. Doar că victimele au sesizat autorităţile când au văzut nu primesc niciun document pentru aceste sume.

Ancheta, în dosarul pentru luare de mită, a scos la iveală că fostul agent avea datorii mari, din cauza jocurilor de noroc. Acum este arestat pentru înșelăciune în formă continuată și uzurpare de calități oficiale.