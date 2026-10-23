Băiatul de 15 ani este elev la liceul din Pitești din septembrie. Dimineață a venit la școală înarmat cu o macetă, un cuțit de aproximativ 30 de centimetri lungime, iar în prima pauză și-a chemat doi colegi la toaletă. Baieții ar fi obișnuit să-l tachineze, au aflat acum profesorii.

Corespondent Pro TV: „Incidentul s-a petrecut în acest loc, în baia băieților de la etajul 1 al Colegiului Armand Călinescu din Pitești. Iată, putem vedea aici pe ușa WC-ului urmele loviturilor de macetă pe care elevul de 15 ani le-a aplicat asupra celorlalți copii."

După incident, elevul s-a întors în banca din clasă, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Elevii din clasele mai mari care au văzut scena din toaletă au anunțat imediat profesorii.

Margareta Diaconeasca, consilier educativ: „Nu știam de unde să-l luăm si când am văzut tăietura...”

Reporter: „Era tăiat rău?”

Margareta Diaconeasca: „Da, era tăiat pe mână, aici... cu sânge!"

Andreea Grosaru, director adjunct al liceului din Pitești: „Copilul s-a așezat liniștit în bancă și nu a spus absolut nimic, însă profesorul de serviciu de pe hol este cel care a intervenit și a descoperit cine este elevul care a agresat, a reușit să-l scoată din clasă și să-i descopere arma. La intrarea instituției se află un paznic, nu avem poartă de detecție metale, nu putem să îi controlăm corporal să vedem dacă au ceva asupra lor."

Politiștii analizează imaginile surprinse de camerele de supraveghere de pe holurile școlii. Între elevi nu erau cunoscute conflicte. Dar profesorii au aflat acum că cei doi răniți ar fi făcut glume pe seama felului în care este tuns agresorul.

Paul Vladău, dirigintele clasei: „A degenerat, deși mi-e greu să cred că n-a fost premeditat. La ședința cu părinții, tatăl lui mi-a spus că e un copil mai retras și dacă sunt probleme să-l anunț."

Niculina Ungureanu, consilier școlar, psiholog: „Era un coleg liniștit, nu a ieșit în evidență cu... eu știu, cu... era introvertit și nu a dat semne de comportament violent sau recalcitrant."

Gabriel Diaconu, psihiatru: „Un copil ascuns, inhibat, timid, dificil, care se supraadaptează pentru o anumită perioadă, dar de fapt își maschează adevăratele emoții. Cei mai importanți factor de discernut de părinti acasă sunt: ce jocuri video joacă copilul tău? Cât de încărcat e conținutul lor când vine vorba de violență? Care e viața copilului tău pe rețelele sociale? Cât de mult socializează în viața reală cu prietenii lui din mediul virtual? Cât de mult vorbește copilul de emoțiile lui? De ce se întâmplă în sufletul lui, nu doar de ce a făcut faptic și practic la școală? Care sunt lucrurile care îl supără cu adevărat? Care sunt lucrurile pe care le vrea?"

Unul dintre elevii răniți a ajuns la spital cu o tăietura la mână.

Dr. Tudor Ionescu, manager Spitalul de Pediatrie Pitești: „O plagă 1/3 antebraț drept, de aproximativ 3-4 cm, a fost suturat și cel mai probabil va merge la domiculiu, cu indicații."

În urma atacului, elevul de 15 ani a fost reținut pentru 24 de ore.

Conducerea liceului a convocat o ședință de urgență cu părinții elevilor din clasa copiilor implicați în incident. La întâlnire au participat și inspectori școlari precum și reprezentanți ai poliției. Mulți dintre părinți veneau direct la serviciu și habar nu aveau despre cele întâmplate.

Reporter: „Aveți, cumva, copil la clasă unde s-a întâmplat incidentul de dimineață?”

Femeie: „Daaa, avem, dar... Nu știm...”

Reporter: „Ce v-a spus? Ce s-a întâmplat?”

Femeie: „Nu pot să vă spun..."





Femeie: „Deocamdată nu știu mare lucru, vin de la servici.”

Reporter: „Știați că a fost un scandal între copiii implicați?”

Femeie: „Nu!”

Reporter: „Știați că-și băteau joc de el colegii?”





Reporter: „Ce ați aflat, doamnă, că s-a întâmplat?”

Femeie: „Diverse, vedem acum ce discutăm!”

Reporter: „Știați că-și băteau joc de el copiii ăștia?„

Femeie: „Nu, nu, nu."

Nu s-au luat niciun fel de măsuri concrete în urma ședinței, dar atât conducerea școlii, cât și părinții au căzut de acord că trebuie găsite soluții mai bune pentru protecția elevilor.

Andreea Grosaru, director adjunct al liceului din Pitești: „Părinții au cerut siguranță în timpul programului școlar. Rămâne la latitudinea noastră să vedem ce putem face și vom face tot ce ne stă în putință astfel încât să creăm cel mai sigur mediu pentru toți copiii, nu pentru unul, nu pentru doi, nu pentru o clasă”.

Conducerea liceului așteaptă raportul Comisiei de Violență a școlii și urmează să stabilească zilele următoare dacă îl va exmatricula pe atacatorul de 15 ani.