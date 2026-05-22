„Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, instituţie care asigură coordonarea operaţională a serviciilor publice de ambulanţă, s-a sesizat din oficiu cu privire la acest caz. În urma unei discuţii purtate între secretarul de stat, şef al DSU, dr. Raed Arafat, şi ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a fost decisă trimiterea unei echipe de control a DSU în judeţul Bacău, pentru efectuarea verificărilor necesare şi analizarea modului de gestionare a intervenţiei. Totodată, subliniem faptul că verificările şi demersurile instituţionale sunt realizate în cooperare, într-un efort comun al structurilor responsabile, pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de această intervenţie", a transmis DSU, joi, după ce un băiat de 15 ani a murit după ce i s-a făcut rău la şcoală, într-o localitate din judeţul Bacău.

Instituţia a precizat că apelurile de urgenţă sunt efectuate prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112 şi nu direct către SMURD, iar după preluarea apelului, cazul este direcţionat şi gestionat, conform procedurilor operaţionale în vigoare, de către structurile competente responsabile de intervenţie.

În cazul adolescentului de 15 ani mort la şcoală, la locul solicitării au fost trimise două echipaje aparţinând Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bacău, un echipaj de tip B şi unul de tip C, care intervine în cazuri grave, care necesită intervenţie medicală avansată.

Reacția DSU

Reacţia DSU vine după ce martorii au acuzat că ambulanţa cu medic a ajuns prea târziu la locul solicitării.

„Înţelegem emoţia şi preocuparea generate de această situaţie, însă considerăm că formularea unor concluzii înainte de finalizarea verificărilor oficiale este prematură. Rezultatele controlului vor fi analizate cu obiectivitate, în conformitate cu prevederile legale şi procedurale aplicabile", a precizat DSU, transmiţând condoleanţe familiei îndoliate, colegilor şi tuturor celor afectaţi de pierderea copilului.

Un adolescent de 15 ani a murit, după ce i s-a făcut rău în curtea unei unităţi de învăţământ din judeţul Bacău, iar echipajul cu medic ar fi ajuns prea târziu. A fost deschisă o anchetă pentru a stabili ce s-a întâmplat, iar ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a cerut verificarea timpilor de răspuns şi a fişei de urgenţă prespitalicească