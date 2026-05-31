Anchetatorii spun că în mașina familiei care s-a răsturnat nu erau scaune speciale pentru transportul copiilor.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Accidentul s-a produs pe drumul dintre localitățile Șercaia și Mândra. Din datele adunate de polițiști, mașina în care se aflau victimele s-a izbit de alta, în timpul unei depășiri, și s-a răsturnat pe câmp.

Șoferul autoturismului răsturnat ar fi făcut manevra în același timp cu cel aflat în fața lui, spun polițiștii.

În mașină erau patru copii - cu vârste între doi și șase ani. Au fost transportați la spital, împreună cu părinții lor. Din păcate, pentru băiețelul de doi ani nu s-a mai putut face nimic.

Potrivit anchetatorilor, în autovehicul nu erau montate scaune pentru copii. Și trei persoane din celălalt autovehicul au primit îngrijiri medicale la fața locului, dar nu au mers la spital.

Polițiștii fac cercetări într-un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.