Alături de o echipă de studenți de la Universitatea Tehnică din Iași, Cristian Fodor a construit această proteză unică pentru picior. Este concepută să își modifice lungimea pe măsură ce pacientul crește.

Dr. Dimitrie-Cristian Fodor: Această proteză este comandată de o aplicație pe telefon. Se ia telefonul, se face o fotografie și în funcție de anumiți marcări, proteza se va autoechilibra, va restabili simetria corpului.

Invenția este în curs de brevetare. Ca sa ajungă la pacienți trebuie să treacă prin teste clinice, iar apoi să fie preluată de un investitor.

Dr. Dimitrie-Cristian Fodor: Este o fetiță cu o amputație transtibială care a ajuns paralimpic la snowboard, am cunoscut-o, mi-a donat o parte din echipamentele pe care însăși ea le-a purtat și am avut o încredere foarte mare că trebuie să termin acest proiect.

Neculai Seghedin, prorector Univ Tehnica Gh. Asachi din Iasi: Am identificat copii care își reglează singuri astfel de aparate, cei care practică diverse sporturi simt când apar dezechilibre.

La nivel mondial, aproximativ 10 milioane de oameni au suferit o amputație. În peste jumătate dintre cazuri, vorbim despre amputații ale piciorului, potrivit datelor prelucrate de cercetător.