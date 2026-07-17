Este vorba despre așternuturi și pături, care devin culcușuri curate. Și care le alină bietelor animale suferința abandonului, cu mirosul de acasă.

Această cafenea din Iași primește de câteva luni pături și așternuturi. Sunt deseori obiecte pe care oamenii nu le mai folosesc, extrem de utile însă în adăposturile pentru animale.

Sabina Alexandru, manager cafenea: „Nu a fost zi în care să nu vină și să ne aducă câte o pungă, câte două. Chiar am primit și un apel în care cineva a vrut să ne trimită trei genți foarte mari cu păturici. Constant nu avem loc în depozit de păturici.”

Iar aici, în depozit, s-au strâns deja doi saci de pături, după ce ultimele donații au ajuns la adăpost.

Elvis Sandu, administrator cafenea: „Vin clienți destul de des și aduc păturici constant. Și multe. Noi aici primim oameni cu căței, avem pisici care ne perindă locul.”

Inițiativa aparține Asociației Save Our Paws. Cum multe dintre sutele de animale pe care le are în grijă sunt bolnave, este mereu nevoie de așternuturi curate.

Emma Stratulat, președinta Asociației Save Our Paws: „Avem persoane din toată țara care trimit colete cu pături și cearșafuri. Este o bucurie imensă pentru noi și pentru ele, un lucru chiar vital. Ajută pentru perioada de recuperare medicală să aibă așternuturi curate și care poate, uneori, chiar pot mirosi ușor a acasă.”

Persoanele interesate să ajute animăluțele de la Iași pot trimite pachete cu pături și așternuturi pe adresa asociației.