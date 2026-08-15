Bebelușul nu a mai așteptat să vină pe lume la spital și a fost moșit de echipaj. Misiunea specială s-a încheiat cu bine.

Ambulanța a fost chemată în comuna Lipova din județul Bacău pentru a o duce pe femeia însărcinată cu al 7-lea copil la spital.

Cum bebelușul a avut alte planuri, drumul s-a transformat brusc într-unul cu peripeții pentru echipajul format dintr-un ambulanțier și o asistentă. Au fost nevoiți să oprească și să aducă pe lume copilul.

Iulian Butacu, ambulanțier: „Am oprit mașina în siguranță și a trebuit să ne facem treaba. Și acum mă trec fiorii.”

Alexandra Vaman, asistentă Ambulanță: „Am pregătit pacienta, materialele, pentru că urma nașterea. Emoții am avut, mai ales că a fost prima naștere la care am asistat în ambulanță.”

După o oră, ambulanța a pornit din nou spre spital cu un pasager în plus. Atât băiețelul, care a avut 3 kilograme 400 la naștere, cât și mama sunt bine.

Aurelia Țaga, director medical al Spitalului din Bacău: „Au rămas amândoi spitalizați în secțiile noastre, respectiv maternitate și neonatologie.”

Bebelușul nu a primit încă un nume. Această onoare le va reveni fraților săi.