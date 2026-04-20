Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Tulcea au anunţat că poliţiştii au fost sesizaţi, luni, în jurul orei 16.55, cu privire la faptul că pe un teren din municipiul Tulcea a fost găsit un poliţist decedat.

”Din primele verificări, este vorba de un bărbat de 20 de ani, poliţist din cadrul I.P.J. Tulcea, care s-ar fi împuşcat mortal, fără a exista indicii cu privire la săvârşirea unei fapte penale. La faţa locului s-au deplasat echipe operative, fiind efectuate cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs tragicul eveniment”, au afirmat reprezentanţii IPJ Tulcea.

Poliţiştii contiuă cercetările în acest caz.