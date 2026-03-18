Un vecin a anunțat poliția că cei doi sunt morți în casă. Culmea, polițiștii care se îndreptau cu mașina spre caz au fost răniți într-un accident rutier.

Marți seară, agenții de poliție ar fi trebuit să ajungă la o locuință din comuna Drăgușeni, județul Suceava, unde doi bărbați au fost găsiți fără viață.

Dar autospeciala de poliție, cu semnalele acustice și sonore pornite, a fost implicată într-un accident de circulație, după ce un șofer nu a acordat prioritate.

Ambii polițiști au fost transportați la spital, cu multiple traumatisme. Așa că un alt echipaj de poliție a fost direcționat la cazul de omor.

Când au intrat în locuință, oamenii legii i-au găsit pe proprietarul casei și pe vecinul său decedați. Primele date ale anchetei arată că, după ce au băut împreună, cei doi s-au certat.

Bărbatul de 76 de ani și-ar fi lovit prietenul, de 73 de ani, cu un scaun în cap. Loviturile i-au fost fatale victimei. Când și-a dat seama de ce a făcut, de spaimă, omul a făcut infarct și a murit. Cauzele deceselor au fost confirmate de medicii legiști. Criminaliștii au ridicat probe, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru omor.