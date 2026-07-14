Judecătorul a considerat că rănirea patrupedului reprezintă un prejudiciu real, pentru că stăpânul a trecut printr-o traumă. Sentința nu este definitivă.

Accidentul în care a fost rănit cățelul s-a petrecut acum doi ani, pe o trecere de pietoni din Oradea.

Un șofer nu a acordat prioritate pietonilor și a accidentat cu mașina cățelul plimbat de unul dintre ei.

Bărbatul, povestesc rudele, a intrat în panică pentru că animalul îl lega afectiv de soția lui, care murise recent.

Alexandra Fazakas, fiica proprietarului: „Acest cățel este lăsat de mama mea, mamă care a murit acum 5 ani de cancer. Pentru noi, el este, încă, o amintire a ei. Este un membru al familiei la care noi ne uităm și ne aduce aminte de ea. Ne-am speriat că nu va mai fi nici măcar părticica pe care o aveam dintr-o amintire.”

Familia a cerut despăgubiri

Pentru cățelul rănit, au urmat mai multe vizite la veterinar, care l-a pus în final pe picioare. Zdruncinată de cele petrecute, familia a hotărât să-și caute dreptatea în instanță.

Alexandra Fazakas, fiica proprietarului: „Ne-am dorit să fim, cumva, alinați. Să știm că am făcut tot ce se putea face ca să fim îndreptățiți. Și am vrut să încercăm ca, pe viitor, oamenii să conștientizeze și să știe și ei că se poate.”

Ingrid Kogler, avocata familiei: „Am reușit să demonstrăm faptul că reclamantul a suferit o vătămare de natură psihologică, iar proprietarul s-a speriat că acel câine ar putea păți ceva, inclusiv un caz de deces. Sens în care, în mod normal, că i-a fost afectat cursul normal al vieții, pe perioada respectivă, adică a suferit un stres.”

Instanța a redus suma cerută

Familia a cerut 15.000 de lei daune morale și s-a îndreptat spre firma la care șoferul avea încheiată polița de asigurare obligatorie. Societatea s-a apărat la proces, susținând că în acest caz este vorba de un animal, și nu de o persoană, ceea ce ar face injustă acordarea de despăgubiri de natură morală.

Instanța a dat câștig de cauză familiei, dar a scăzut suma la 2.000 de lei.

Ingrid Kogler, avocata familiei: „Este un precedent foarte important. Poate, odată cu această speță, se vor deschide căi și pentru alte persoane care se vor afla în aceeași situație.”

Decizia nu este definitivă.