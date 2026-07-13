S-a întâmplat la startul unei curse și a fost implicat și un al doilea pilot, din Austria. Acesta a fost spulberat de sportivul din țara noastră.

Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional!

Imediat după startul cursei de la Brno, motocicleta austriacului Filip Steinmayr nu a mai pornit. Pilotul a ridicat disperat o mână ca să le facă semn celorlalți piloți să-l ocolească. Din păcate, românul Adrian Rus, plecat de pe un loc mult mai din spate, nu a reușit să-l evite.

Ondřej Ježek, comentator Nova Sport: „Motociclistul care venea de pe rândul al șaisprezecelea, adică de la o distanță de aproape o sută de metri sau poate chiar mai mult, din spatele celui lovit, a apucat deja să prindă o viteză foarte mare. Un alt pilot a reușit să vireze brusc chiar în fața lui, dar el nu a mai avut timp să reacționeze.”

Ciocnirea dintre cei doi a fost atât de violentă încât motocicletele au luat foc.

Mesajele apropiaților

Organizatorul competiției a precizat într-un comunicat de presă că, în ciuda intervenției rapide a echipajului medical, pilotul austriac nu a putut fi salvat. Adrian Rus a fost transportat de urgență la spital, dar a murit și el.

Alexandru Șiclovan, specialist în motorsport: „Ceva de cum se procedează, ce se face... dacă se putea evita...”

Vestea morții lui Adrian Rus i-a cutremurat pe apropiați.

Sora lui Adrian: „Nu am cuvinte. Ai luptat mereu pentru visul tău și am admirat mereu cum Dumnezeu a pus în tine abilități atât de frumoase. Domnul Isus să te aibă în paza Lui, iubitul meu frate.”

„Am trăit sentimentul acesta aproape în fiecare lună, timp de aproape 10 ani, de când ai intrat în viața mea. Sentimentul acela de panică, de teamă că ceva s-ar putea întâmpla, de neliniște care mă cuprindea și care, de fiecare dată, se termina cu un telefon de la tine sau de la cineva care îmi spunea: «Stai liniștită, sunt bine, e OK». Azi, telefonul acela nu a mai venit…” a spus fosta lui iubită.

Accidentul din decembrie

Adrian Rus avea 44 de ani și obișnuia să țină un vlog în care le povestea fanilor peripețiile lui. Culmea, anul trecut, în decembrie, pe același circuit de la Brno, a mai avut un accident, pe când rula cu 150 de km pe oră.

„Acolo a fost o deschidere de gaz mult prea devreme față de unghiul de inclinare. Motocicleta nu mai pornea, după cum ați văzut la începutul cursei. Am intrat pe linia boxelor, mi-am dat casca jos, am zis: OK, asta e. După care niște băieți voinici au zis că nu se poate, să încercăm. A pornit motocicleta și de acolo am pornit fără să mă mai asigur că e închisă casca. Da, am căzut cu casca deschisă.”

A continuat chiar și în aceste condiții să adune puncte pentru echipa sa de atunci.

Adrian Rus, decembrie 2025: „Brno e o etapă foarte frumoasă, chiar dacă nu a ieșit așa cum am vrut eu. Însă am prea multe pretenții pentru câtă experiență am aici, adică zero. Ce e luat, bun luat, și mulțumesc cui trebuie să mulțumesc...”

Ulterior și-a schimbat echipa, însă ghinionul părea că-l urmărește.

Adrian Rus, 17 iunie: „Sunt pe poziția 13, am și pisica neagră acasă, totul e OK.”

În urma tragediei de acum, Poliția Cehă a deschis o anchetă. Organizatorul competiției a transmis condoleanțe familiilor și a decis să anuleze restul curselor, în semn de respect pentru cei doi piloți morți.