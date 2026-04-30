Colegiul Medicilor din România a anunțat că se delimitează de orice afirmație care nu are la bază dovezi științifice solide și a transmis sesizarea către Colegiul Medicilor Iași pentru verificări.

„Un «medic» ginecolog cu pagină de TikTok a publicat un video în care spune că a descoperit ea «statistic vorbind» că un copil conceput în posturile mari are șanse mai mari să moară în timpul sarcinii. Sau după sarcină, în pătuț. Sau să aibă probleme medicale mai grave. Nu pentru că există multe necunoscute într-o sarcină pierdută, nu pentru că se doarme cu copilul mic în pat sau se sufocă pentru că nu e pus pe spate. Nu pentru că există genetică. Ci pentru că a fost conceput în post. Un medic. Cu experiență, cu clinică proprie, spune asta public pe internet”, a scris, joi, pe Facebook, Ovidiu Covaciu.

Acesta relatează că i-a atras în privat atenția medicului, dar a primit un răspuns halucinant: „Peste 70% dintre copiii concepuți în post pățesc ceva”.

Clipul video cu postarea inițială a fost șters de pe rețelele sociale.

Reacția Colegiului Medicilor

„Colegiul Medicilor din România a luat act, în cursul zilei de astăzi, de o sesizare referitoare la declarațiile publice formulate de un medic din specialitatea obstetrică-ginecologie, privind posibile probleme apărute în timpul sarcinii sau ulterior nașterii, în cazul în care sarcina a fost concepută în perioada de post. În acest context, Colegiul Medicilor din România se delimitează ferm de orice informație sau afirmație care nu are la bază dovezi științifice solide și nu este susținută de studii validate de comunitatea medicală, în special de cea din specialitatea vizată”, au transmis, joi, oficialii Colegiului Medicilor, într-o postare pe Facebook.

Aceștia reafirmă importanța respectării principiilor medicinei bazate pe dovezi și a responsabilității profesionale în comunicarea publică a medicilor, în vederea protejării interesului pacienților și menținerii încrederii în actul medical și în profesia medicală.

Responsabilitatea medicilor în spațiul public

„Libertatea de exprimare în spațiul public nu poate fi disociată de responsabilitatea profesională în domeniul sănătății. În medicină, fiecare mesaj transmis public de către un medic poate avea consecințe directe asupra deciziilor pacienților și asupra încrederii în sistemul de sănătate. De aceea, orice afirmație a unui medic, membru al CMR, trebuie să fie fundamentată pe dovezi științifice solide și aliniată la ghidurile și practicile validate la nivel internațional. Colegiul Medicilor din România va susține constant aceste principii și va acționa ori de câte ori acestea sunt încălcate”, a declarat prof. univ. dr. Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor din România.

Biroul executiv al CMR va trimite sesizarea către Colegiul Medicilor Iași în acest caz, colegiu teritorial unde medicul este înregistrat.