Cristi Chivu, care a câștigat această competiție și când juca pentru Inter, este al cincilea antrenor al echipei italiene care reușește să cucerească titlul la debut.

După victoria cu 2-0 împotriva Parmei, care i-a adus titlul de campion în Italia cu trei etape înainte de finalul campionatului, Cristi Chivu a izbucnit de bucurie, nu doar pe teren, ci și în vestiar. Echipa lui a scandat minute în șir „Made în Romania”. Iar tehnicianul român s-a bucurat alături de jucătorii săi.

Cristi Chivu câștigă astfel primul titlu de campion ca antrenor și la 45 de ani. A mai câștigat acest titlu și cand a jucat pentru Inter, iar pe bancă era Jose Mourinho.