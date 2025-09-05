Un bărbat din Gura Humorului, arestat după ce și-a agresat soția. Victima are arsuri de gradul II

05-09-2025 | 21:35
Un bărbat din Gura Humorului a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că şi-a agresat soţia cu un arzător prevăzut cu butelie, provocându-i arsuri de gradul II.

Sabrina Saghin

Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului precizează, vineri, într-un comunicat de presă, că incidentul a avut loc pe 31 august, în jurul orelor 14:30, în locuinţa celor doi soţi.

Soţia agresorului, nevăzătoare aproape în totalitate, a sesizat Poliţia prin numărul unic de urgenţă 112 după ce ar fi fost agresată, potrivit sursei citate.

Agresiune pe fondul consumului de alcool

În urma cercetărilor, anchetatorii au stabilit că inculpatul, aflat sub influenţa băuturilor alcoolice şi pe fondul unor suspiciuni de infidelitate, ar fi folosit intenţionat un arzător cu butelie de gaz, provocându-i soţiei sale arsuri care au fost evaluate medical ca necesitând 12-15 zile de îngrijiri.

Vineri, procurorii au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva bărbatului, sub acuzaţia de violenţă în familie, acesta fiind reţinut ulterior pentru 24 de ore.

La solicitarea procurorului de caz, Judecătoria Gura Humorului a dispus arestarea sa preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanţelor şi a răspunderii penale. 

Sursa: Agerpres

05-09-2025 21:35

