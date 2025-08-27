Un bărbat din Giurgiu a stat cu cadavrul tatălui său în casă timp de 8 luni, fără să anunțe decesul, dintr-un motiv uluitor

Stiri actuale
27-08-2025 | 19:09
Politie

Un bărbat de 45 de ani din localitatea Malu, judeţul Giurgiu, este cercetat de poliţişti după ce nu ar fi anunţat decesul tatălui său, un bărbat de 84 de ani, care ar fi decedat în luna ianuarie 2025 şi a încasat pensia acestuia fără drept.  

autor
Mihaela Ivăncică

"Astăzi, 27 august, poliţiştii Secţiei nr.5 Poliţie Rurală Giurgiu au efectuat cercetări privind sesizarea unui bărbat, cu privire la faptul că nepotul său nu i-ar permite accesul în locuinţa din localitatea Malu, judeţul Giurgiu, pentru a-şi vizita cumnatul. Din primele cercetări, a reieşit faptul că, un bărbat, de 45 de ani, din localitatea Malu, nu ar fi denunţat decesul tatălui său, un bărbat, de 84 de ani, care ar fi decedat în luna ianuarie 2025, încasând pensia acestuia fără drept. În urma examinării cadavrului, nu au fost descoperite urme de violenţă, constatându-se după efectuarea necropsiei că decesul a survenit din cauze naturale", se arată într-un comunicat de presă, emis miercuri, de IPJ Giurgiu.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă, nedenunţare şi înşelăciune, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu. 

Băiatul de 3 ani care a murit în Vâlcea stătea în brațele mamei în mașină și a fost proiectat prin parbriz. Greșeala tatălui

Sursa: Agerpres

Etichete: pensie, deces, giurgiu,

Dată publicare: 27-08-2025 19:00

Surse: Amenințările au funcționat. Magistrații aflați acum în grevă ar fi obținut încă 5% la pensie de la Ilie Bolojan
Stiri actuale
Surse: Amenințările au funcționat. Magistrații aflați acum în grevă ar fi obținut încă 5% la pensie de la Ilie Bolojan

Magistrații ar fi obținut de la Guvern o majorare de 5% a pensiilor de serviciu, față de limita de 70% propusă inițial prin reforma pensiilor, în urma grevei declanșate miercuri, potrivit unor surse Știrile ProTV.

Topul pensiilor din România. Cea mai mare a scăzut cu 9.500 lei după introducerea CASS
Stiri Economice
Topul pensiilor din România. Cea mai mare a scăzut cu 9.500 lei după introducerea CASS

Cea mai mare pensie din România depăşea în luna iulie suma de 98.000 de lei net. După ce Guvernul a impus plata CASS, cea mai mare pensie din sistemul public a scăzut cu 9.506 lei, ajungând, astfel, la valoarea netă de 88.558 lei.

Schimbări pregătite la plata pensiilor private. Fondurile vor putea fi încasate prin retragere programată sau pensie viageră
Stiri Politice
Schimbări pregătite la plata pensiilor private. Fondurile vor putea fi încasate prin retragere programată sau pensie viageră

Guvernul urmează să aprobe, în şedinţa de vineri, un proiect de lege privind plata pensiilor private.

Bătrâni jefuiți noaptea, în propria casă, la Iași. Femeie în vârstă de 88 de ani, strânsă de gât pentru pensie
Stiri Diverse
Bătrâni jefuiți noaptea, în propria casă, la Iași. Femeie în vârstă de 88 de ani, strânsă de gât pentru pensie

​Un individ din Iași este căutat de polițiști, după ce a intrat miercuri noapte în casa unui cuplu de bătrâni și, sub amenințări și lovituri, le-a furat aproape 3.000 de lei.

Precizările CSM după ce șefa Consiliului a spus că o pensie de 11.000 de lei i se pare mică: Justiţia trebuie respectată
Stiri actuale
Precizările CSM după ce șefa Consiliului a spus că o pensie de 11.000 de lei i se pare mică: Justiţia trebuie respectată

Consiliul Superior al Magistraturii susţine că Justiţia trebuie respectată prin "status social", "decenţă politică", "salarii şi pensii europene", care sunt "expresia" responsabilităţii şi interdicţiilor "stricte" pe care aceştia trebuie să le respecte.

Bolojan, întâlnire cu o delegaţie a agenţiei de rating Moody's: România traversează o criză bugetară
Stiri Politice
Bolojan, întâlnire cu o delegaţie a agenţiei de rating Moody’s: România traversează o criză bugetară

Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut miercuri, la Palatul Victoria, o întrevedere cu o delegație a agenției internaționale de rating Moody’s, în cadrul vizitelor periodice pe care aceasta le efectuează în România.

Zonele din București unde poluarea aerului este încă la un nivel ridicat, după incendiul violent de la „Dragonul Roşu"
Stiri actuale
Zonele din București unde poluarea aerului este încă la un nivel ridicat, după incendiul violent de la „Dragonul Roşu”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că poluarea aerului în Capitală din cauza incendiului care a mistuit Complexul „Dragonul Roşu, din judeţul Ilfov este încă la un nivel ridicat în cartierele Berceni, Titan şi Mihai Bravu - Pod Văcăreşti.

