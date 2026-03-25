El era cercetat pentru violență domestică, după ce o femeie obținuse în instanță un ordin de protecție față de individ.

Bărbatul de 40 de ani este din Galați și după ce a agresat o femeie a fost obligat să poarte o brățara electronică la picior și să păstreze distanța față de aceasta.

Victima, care face parte dintr-un cerc de prieteni ai individului, avusese un conflict cu agresorul, pe stradă. Săptămâna trecută el a plecat să se angajeze la o fermă din județul Dâmbovița.

Undeva, pe drum, între Târgovişte și București, se pare că și-ar fi smuls echipamentul de monitorizare și l-ar fi aruncat pe geamul mașinii. După ce brăţara nu a mai emis semnal, bărbatul a fost dat în urmărire în mai multe județe.

Polițiștii și jandarmii l-au căutat timp de trei zile. A fost găsit, până la urmă, de polițiștii de la o secție rurală din județul Dâmbovița, care l-au escortat până la Galați. Acum individul este cercetat și pentru „încălcarea obligațiilor de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de protecție și distrugere".