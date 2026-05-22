Individul făcea transferuri bancare cu sume modice, însoțite de texte jignitoare și amenințări. Extrasele de cont au servit drept probă în instanță.

Relația a durat aproape doi ani. Tânăra le-a povestit anchetatorilor că a încercat de mai multe ori să pună capăt acestei legături, însă de fiecare dată a fost șantajată. Individul ar fi amenințat-o că va face publice imagini compromițătoare cu ea și a continuat să o terorizeze prin diverse căi.

Corespondent Știrile ProTV: „Printr-o aplicație bancară, individul a început să facă mai multe transferuri către tânără, iar fiecare sumă de bani era însoțită de mesaje de amenințare ori cereri imperative de împăcare. Practic, bărbatul trimitea online sume mici de bani, iar în zona dedicată detaliilor tranzacției scria aceste texte scurte, dar care îi transmiteau o stare de teroare, potrivit anchetatorilor.”

Bărbatul a încălcat astfel ordinul de protecție emis împotriva lui, mai întâi pentru 6 luni, apoi pentru un an, când ar fi refuzat să poarte un sistem de supraveghere electronic.

Cosmin Bulea, avocat drept penal: „Banca nu poate să intervină a priori, respectiv să blocheze dinainte astfel de modalități de exercitare a unor amenințări sau șantaje și atunci tot ce ne rămâne să facem e să acționăm după.”

Un asemenea comportament intruziv și sfidător al foștilor parteneri poate avea urmări grave asupra victimelor, atrag atenția specialiștii.

Teona Coșa, psiholog: „Există șanse foarte mari să dezvolte ceea ce se cheamă stres posttraumatic complex, care are la bază inclusiv simptome de anxietate, simptome depresive și, de asemenea, afectarea funcționării vieții”.

Individul a fost condamnat la doi ani și 11 luni de închisoare cu suspendare și obligat să plătească victimei daune morale de 8.000 de euro. Decizia nu este însă definitivă.