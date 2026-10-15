Potrivit anchetatorilor, acesta s-ar fi înfuriat după ce adolescenta ar fi făcut o postare pe o rețea socială. Furia individului nu s-a oprit nici când au ajuns polițiștii.

Polițiștii din Beclean au intervenit miercuri seară, după ora 22, când fata a cerut ajutor. Potrivit anchetatorilor, aceasta a spus că inițial a început să fie amenințată online, apoi, pentru că individul locuia în aceeași zonă, a mers direct la locuința ei. Ar fi intrat în curtea acesteia și ar fi amenințat-o.

A lovit un polițist în zona bărbiei

Și când au ajuns echipajele de poliție, bărbatul a continuat să fie agresiv și a lovit portiera autospecialei. Într-un final, a fost imobilizat și a fost dus la secție pentru audieri.

Nici aici nu s-ar fi potolit. Individul a lovit cu capul un polițist în zona bărbiei.

Din verificări a reieșit că bărbatul nu avea permis de conducere, iar acesta a refuzat prelevarea de probe biologice.

Acum a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat pentru mai multe infracțiuni, inclusiv pentru ultraj, violare de domiciliu și amenințare.