Pentru Sean Little, un mare fan al seriei Grand Theft Auto, o săptămână liberă de la serviciu, dedicată jocului celei mai recente versiuni a celebrului joc video, nu era suficientă, potrivit BBC.

Știa că, dacă urma să petreacă șapte zile acasă, în Dumfries and Galloway, era de așteptat să scoată câinii la plimbare și să contribuie la treburile din bucătărie. Bărbatul lucrează ca zugrav și decorator independent.

El a reușit să-și convingă soția și fiica să semneze un contract „Nu deranjați”, prin care îi acordă o săptămână de pauză de la responsabilitățile de tată.

În schimbul unei „taxe de semnare”, acestea au fost de acord să-i cedeze sufrageria și să-l lase să joace GTA 6 în liniște.

Bărbatul a lăsat bani familiei, pentru a se asigura că nu e deranjat

„Nu avem voie să-i cerem să facă niciun fel de treburi casnice”, a declarat soția sa, Natalie, pentru BBC Scotland News.

„Nu avem voie să comentăm cât timp a petrecut jucându-se și nici să facem observații despre cât de leneș este pentru că nu s-a ridicat de pe canapea de ore întregi.

Mi-a dat niște bani în plus pentru cheltuielile casei, ca să pot cumpăra diverse gustări... El nu va găti nicio masă.

Practic, va sta aici și se va juca. Asta este tot ce va face”, a explicat soția lui.

Sean nu lasă nimic la voia întâmplării. A cumpărat chiar și farfurii de unică folosință, pentru a nu fi nevoit să spele vase.

El spune că a redactat contractul pentru soția sa și fiica lor în vârstă de 13 ani, Charlotte, în glumă, și a filmat momentul pentru contul său de TikTok.

Cu toate acestea, a spus că documentul are o doză de adevăr.

Ce presupune contractul

Dacă Natalie și Charlotte își respectă partea lor de înțelegere, Sean va avea garanția că nu va fi întrerupt, că nu va afla detalii care îi dezvăluie surprizele din joc și că nu va primi „sarcini casnice inutile”.

Contractul include și o listă de expresii interzise, printre care:

„Te joci de ore întregi.”

„Chiar încă te mai joci?”

„Nu poți să faci mai întâi un singur lucru?”

În schimb, familia lui Sean beneficiază de stimulente financiare.

Acesta i-a plătit 50 de lire sterline lui Natalie și 20 de lire fiicei sale, iar contribuția săptămânală la bugetul familiei a fost majorată la 500 de lire sterline.

„Probabil că oamenii cred că sunt dus cu capul. Și, sincer, nici nu știu dacă se înșală. Nici măcar nu mă mai întreb dacă au dreptate și, ca să fiu sincer, nici nu-mi pasă”, a spus Sean, care locuiește împreună cu familia sa în Newton Stewart.

„Nu-mi pasă ce crede lumea. Familia mea este fericită, eu sunt fericit – atât timp cât cei din bula mea sunt mulțumiți, cui îi pasă ce cred ceilalți?”, a adăugat el.