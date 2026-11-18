Cutremurul din România a avut loc la ora 2:48 dimineaţa, ora Bulgariei. Magnitudinea sa a fost raportată ca fiind de 5,3 de către Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), în timp ce alte evaluări au indicat valori de 5,7.

Epicentrul s-a aflat la aproximativ 65-70 de kilometri nord-vest de oraşul românesc Buzău, în apropiere de Nereju, şi la circa 200-220 de kilometri de Ruse. De asemenea, acesta s-a situat la aproximativ 280 de kilometri de Pleven, la 290 de kilometri de Varna şi la 400 de kilometri de Sofia.

Cutremurul a fost resimţit în Ruse, Silistra, Varna, Şumen, Dobriţ, Veliko Tarnovo, Montana şi Pleven, precum şi în alte părţi ale ţării, inclusiv în Sofia. Locuitorii din Ruse au declarat pe reţelele sociale că seismul a durat între 10 şi 15 secunde, în timp ce unele persoane au primit notificări de avertizare privind cutremurul pe telefoanele lor, notează novinite.com.

Cutremurul a fost resimţit şi în Bucureşti şi în Republica Moldova.

Un seism și în Bulgaria

Un alt cutremur cu magnitudinea de 3,7 a fost înregistrat în regiunea Smolyan la ora 3:16 dimineaţa, potrivit Centrului Naţional de Seismologie al BAS. Epicentrul său s-a aflat la aproximativ 40 de kilometri de Kardzhali, la 50 de kilometri de Plovdiv şi la 170 de kilometri de Sofia. Cutremurul a fost resimţit în Smolyan şi în zonele învecinate.

Prof. asociat Plamena Raykova, de la Institutul Naţional de Geofizică, Geodezie şi Geografie al Academiei de Ştiinţe din Bulgaria (BAS), a declarat că seismul din România a fost resimţit în toată partea de nord a Bulgqriei, fiind deosebit de puternic în Ruse, Varna şi Pleven. Au sosit rapoarte şi din Veliko Tarnovo, în timp ce în zona Sofiei s-au înregistrat semne ale unui seism mai slab.

Raykova a declarat că regiunea Smolyan a înregistrat sâmbătă un cutremur similar, de aceeaşi magnitudine, iar recent au avut loc mai multe cutremure locale cu magnitudini cuprinse între 3,3 şi 3,7.