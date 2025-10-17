Un bărbat de 51 de ani, recidivist, a fost arestat după ce a lăsat însărcinată o minoră. Totul începuse când ea avea 13 ani

Stiri actuale
17-10-2025 | 15:45
politie
protv.ro

O fată de 15 ani din judeţul Arad ar fi rămas însărcinată cu un bărbat de 51 de ani, recidivist, în urma unei relaţii care ar fi durat aproximativ doi ani şi care ar fi început pe când copila avea doar 13 ani, suspectul fiind arestat preventiv.

autor
Sabrina Saghin

Potrivit unui comunicat de presă transmis, vineri, de Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale pentru viol săvârşit asupra unui minor în formă continuată.

„Începând cu anul 2023 şi până în luna mai 2025, inculpatul M.I., recidivist din judeţul Arad (în vârstă de 48 de ani la data primului act şi având 51 de ani la data ultimului act) a întreţinut, în repetate rânduri, raporturi sexuale normale şi anale cu persoana vătămată minoră în vârsta de 13 ani (la data primului act), iar ca urmare a raporturilor sexuale întreţinute cu inculpatul, persoana vătămată minoră a rămas însărcinată", se arată în comunicatul procurorilor.

Bărbatul a fost prezentat în faţa instanţei, care a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

Sursa: Agerpres

Etichete: barbat, recidivist, tanara insarcinata, minoră,

Dată publicare: 17-10-2025 15:45

