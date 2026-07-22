Incidentul a avut loc marți seara, între comuna Ipotești și Suceava. Potrivit polițiștilor, șoferul, un bărbat în vârstă de 51 de ani, a urmărit cu mașina victima, un băiat de 14 ani care circula cu trotineta electrică. Faptele au fost surprinse de o cameră de supraveghere din zonă.

În imagini se vede cum în apropierea unei curbe ușoare la dreapta șoferul izbește copilul aflat pe trotineta electrică și apoi coboară furios și, în timp ce baiatul este la pamant, si îl atacă violent. Apoi pleaca. Ulterior, copilul a fost preluat de un echipaj de ambulanță și dus la spitlaul județean Suceava.

În scurt timp, polițiștii au stabilit identitatea soferului și, după audierea unor martori și vizionarea imaginilor din zonă, l-au reținut pentru 24 de ore.

Barbatul este acuzat de tentativă de omor și lovire sau alte violențe. El va fi prezentat miercuri instanței cu propunere de arestare preventivă.