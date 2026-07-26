Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Argeş a anunţat, duminică seară, că în satul Bărbăteşti, comuna Cocu, s-a produs un grav accident rutier, după ce un autoturism a intrat într-un cap de pod, scrie News.ro

Potrivit sursei citate, pompierii au intervenit cu trei echipaje, alături de două ambulanţe SAJ.

„În urma evenimentului au rezultat trei victime, dintre care una este încarcerată, iar o altă persoană este inconştientă. S-au început manevrele de resuscitare", a anunţat iniţial ISU Argeş, ulterior informând că, în ciuda eforturilor depuse de cadrele medicale, persoana de sex masculin a fost declarată decedată.

La faţa locului, pompierii au asigurat şi măsurile specifice de prevenire a incendiilor.

Celelalte două victime sunt conştiente, fiind preluate şi transportate la spital.